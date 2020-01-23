В Усинске состоялось ток-шоу «Диалог на равных»

Накануне празднования Дня студентов в городском Молодежном центре прошла встреча с заместителем генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгенией Лясковской.

Традицию такого общения с молодежью заложил прежний руководитель градообразующего предприятия Александр Лейфрид в 2018 году. Затем усинская молодежь общалась с сенатором от Коми Валерием Марковым, директором управления ЖКХ местной администрации Евгени Бейковым, директором Медиа-информационного центра «Усинск» Михаилом Серовым и другими известными людьми.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В этот раз участие во встрече приняли студенты Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета, учащиеся Усинского политехнического техникума, представители Совета молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми. Евгения Лясковская рассказала о себе, о предприятии, с которым ее связала жизнь сразу после окончания Сыктывкарского государственного университета в 2001 году, а также о том, как строилась ее карьера. Своим рассказом она сумела заинтересовать молодежь. Как показатель – из зала прозвучали почти четыре десятка вопросов. Молодых людей интересовало многое: кем мечтала стать в детстве, какой самый ценный совет получила в жизни, как совмещать семейную жизнь и работу, как добиться успеха, предпочтения в музыке, литературе, художественном искусстве и др.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В свою очередь и Евгения Лясковская не преминула спросить молодежь о важном – чего, по их мнению, не хватает усинцам для полного счастья. Ответы тоже получились разноплановые. Кто-то мечтает о большом торгово-развлекательном центре в городе, кто-то – о новом кинотеатре. Говорили и о строительстве новой лыжной трассы, которая смогла бы привлечь для тренировок спортсменов со всей страны. Снег в Усинске лежит большую часть года, и почему бы городу не стать базой для проведения всероссийских и даже международных соревнований.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

В конце встречи гостей ждал сюрприз: авторы самых интересных вопросов и мнений были отмечены подарками. Также наградами отметили тех, кто набрал больше баллов в викторине, посвященной истории Усинска, нефтяной промышленности и событиям времен Великой Отечественной войны.

– Очень переживала перед встречей, не знала, что ожидать от молодежи – крайне каверзных вопросов или инертности. Но опасения не оправдались, – призналась Евгения Лясковская по итогам встречи. – Не ожидала, что аудитория окажется настолько активной! Мы обменялись мнениями, я взяла на карандаш, что посмотреть, что послушать. В свое время в мой первый рабочий день старшая наставница сказала, мол, как хорошо, что на работу пришли молодые и ей есть у кого учиться. Я тогда с некоторым скепсисом восприняла это высказывание: не понимала, чему можно научиться у молодых? Учиться надо у опытных. Сегодня, по прошествии лет, понимаю, насколько она была права. Учиться есть чему и у молодых, так как их нестандартное мышление, современное видение проблем, вопросов помогает решать очень важные задачи.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Студент УГТУ Иван Катков отметил, что в процессе ток-шоу для себя делал много пометок, в том числе советы Евгении Михайловны о том, какие фильмы посмотреть для общего развития, какие книги прочитать.

– И плов по рецепту Евгении Михайловны буду готовить, и книги по ее советам читать… – подчеркнул Иван. – Я был уверен, что встреча пройдет в более деловом стиле, но оказалось как-то «по-домашнему». Казалось бы, перед нами топ-менеджер крупнейшего в регионе предприятия. Но она оказалась очень простым человеком. Считаю, что такие встречи должны проходить как можно чаще.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Еще один студент Даниил Канев признался, что ему нравится быть участником таких проектов, как «Диалог на равных».

– Это всегда интересно, когда человек, достигший какой-то высокой должности, делится своим жизненным опытом. Тебе приятно с ним поговорить именно «на равных», когда ты можешь задать любой интересующий тебя вопрос и получить откровенный ответ. Ждем новых таких встреч!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЛУКОЙЛ-Коми и УГТУ развивают сотрудничество

В этом году производственную практику на объектах предприятия уже прошли около 200 студентов ухтинского вуза (подробности).