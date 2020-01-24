В шоу на федеральном канале провели ДНК-тест «внебрачной» дочери актрисы из Сыктывкара
Экс-сыктывкарка, известная актриса Мария Букнис приняла участие в шоу Первого канала «На самом деле». На протяжении программы она пыталась доказать аудитории, что отцом ее дочери является законный супруг, а не друг молодости. Точку в щепетильном вопросе поставил ДНК-тест.
Мария Букнис много лет счастлива в браке с мужем Игорем. У них есть дочь Ксения, которая недавно отпраздновала совершеннолетие. Но неожиданно на горизонте появился друг актрисы Виктор Немец. Он утверждал, что является биологическим отцом Ксении. Девушка была шокирована признанием, поэтому обратилась в программу «На самом деле» и попросила провести ДНК-тест.
Фото: кадр из программы «На деле»/ Первый канал
На программе Мария Букнис отрицала романтическую связь, говорила, что признание мужчины — подлая ложь. Но Виктор отмечал, что говорит правду.
- Мне было 25 лет. Я работал в минском ТЮЗе, тогда приехал на гастроли в Москву. Увидел Марию в спектакле и сразу влюбился. Она прекрасно играла, в ней есть редкая актерская природа, - говорил Виктор.
Фото: кадр из программы «На деле»/ Первый канал
Расставить точки над «i» быстро удалось при помощи генетической экспертизы. «Вероятность того, что Игорь и Ксения являются отцом и дочерью составляет 99, 9 процентов», — прочел заключение специалистов ведущий Дмитрий Шепелев. Выпуск программы можно посмотреть вот здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшая сыктывкарская актриса предстанет в роли парикмахера в сериале «Старушки в бегах»
Марию Букнис увидит многомиллионная аудитория Первого канала (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU