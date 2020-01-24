2020-01-24T10:18:12+03:00
Общество

В шоу на федеральном канале провели ДНК-тест «внебрачной» дочери актрисы из Сыктывкара

Расставить точки над «i» быстро удалось при помощи генетической экспертизы
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото: кадр из программы «На деле»/ Первый каналФото: кадр из программы «На деле»/ Первый канал
Изменить размер текста:

Экс-сыктывкарка, известная актриса Мария Букнис приняла участие в шоу Первого канала «На самом деле». На протяжении программы она пыталась доказать аудитории, что отцом ее дочери является законный супруг, а не друг молодости. Точку в щепетильном вопросе поставил ДНК-тест.

Мария Букнис много лет счастлива в браке с мужем Игорем. У них есть дочь Ксения, которая недавно отпраздновала совершеннолетие. Но неожиданно на горизонте появился друг актрисы Виктор Немец. Он утверждал, что является биологическим отцом Ксении. Девушка была шокирована признанием, поэтому обратилась в программу «На самом деле» и попросила провести ДНК-тест.

Фото: кадр из программы «На деле»/ Первый канал

Фото: кадр из программы «На деле»/ Первый канал

На программе Мария Букнис отрицала романтическую связь, говорила, что признание мужчины — подлая ложь. Но Виктор отмечал, что говорит правду.

- Мне было 25 лет. Я работал в минском ТЮЗе, тогда приехал на гастроли в Москву. Увидел Марию в спектакле и сразу влюбился. Она прекрасно играла, в ней есть редкая актерская природа, - говорил Виктор.

Фото: кадр из программы «На деле»/ Первый канал

Фото: кадр из программы «На деле»/ Первый канал

Расставить точки над «i» быстро удалось при помощи генетической экспертизы. «Вероятность того, что Игорь и Ксения являются отцом и дочерью составляет 99, 9 процентов», — прочел заключение специалистов ведущий Дмитрий Шепелев. Выпуск программы можно посмотреть вот здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая сыктывкарская актриса предстанет в роли парикмахера в сериале «Старушки в бегах»

Марию Букнис увидит многомиллионная аудитория Первого канала (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведущие российские неврологи: Чтобы люди преждевременно не уходили из жизни, нужно лечить два главных заболевания сосудов
Врачи и исследователи рассказали «КП» о том, какие меры важно принимать для увеличения продолжительности жизни и сохранения ее качества у людей серебряного возраста
Новости 24
В Воркуте находят трупы диких животных
Активисты Шиеса устраивают единый день протеста
В Коми на выходных резко похолодает
Отдел МВД Коми о каше с жуками для заключенного: «Они же безвредны»
В Сосногорске антитеррористической калитке, которую обсмеял Ургант, до сих пор одиноко
В Коми собака неделю охраняла труп замерзшего в лесу хозяина
В Ухте жителей сгоревшего общежития заставляют платить за ЖКХ-услуги
Молодой сыктывкарке, которая борется с раком четвертой степени, нужна помощь
Сыктывкарцы смогут сами выбрать территории для благоустройства
В Коми поселения будут поощрять за объединение в муниципальные округа
У Коми появилась эмблема празднования 100-летия
Жительницы Сосногорска взяли призовые места на Олимпийских играх среди любителей
В нескольких районах Коми школьников освободили от занятий