От фестиваля короткометражного кино до страшной сказки о любви: выходные в Сыктывкаре

Выходные с 24 по 26 января дают простор для фантазии сыктывкарцам. Можно почистить карму и сделать доброе дело на фримаркете, оторваться на концерте гранж-группы, весело и с пользой для ума провести время на кинофестивале и в галерее, а ещё послушать и посмотреть злую сказку о любви. Все подробности в нашей афише.

ЧТО: Фримаркет — ярмарка, где одни избавляются от ненужных вещей в хорошем состоянии, а другие находят то, что им нужно. В воскресенье такое мероприятие пройдет в «Револьт-центре». Приносить можно все, от одежды до книг. Кроме того, там можно помочь благотворительным организациям. Так, «Сытый гражданин» будет собирать штаны, куртки, шубы (от 42 до 58 размера) и обувь. А приют «Друг» не откажется от круп, макарон, сухих кормов «Чаппи», медицинских перчаток, одеял, старого постельного белья.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская, 149).

КОГДА: 26 января с 16 до 20 часов.

ЧТО: В субботу в «Маяковском» выступит сыктывкарская гранж-группа «Kinky Dep». Музыканты пообещали исполнить не только проверенные песни из старого репертуара, но и презентовать две новые композиции. Цена билета — 200 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская, 149).

КОГДА: 25 января в 21 час.

ЧТО: Национальная галерея приготовила для сыктывкарцев акцию «Art Mix», в которой смешали Китайский Новый год, День российского студенчества, финисажи выставок из Государственного музея истории религии и День рождения Ивана Шишкина. Гостей ждет мем-экскурсия, лекция, встреча с художником Ольгой Тобрелутс, мастер-классы, гадания по книге перемен и настольные игры.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: 25 января в 13 часов.

ЧТО: Артисты драмтеатра имени Виктора Савина покажут страшную сказку о любви — спектакль «Молодец». В его основу была положена поэма Марины Цветаевой. «Эта история молодой женщины, которая предпочла погубить своих близких, самое себя, свою душу, но не свою любовь», написала в своих заметках поэт.

ГДЕ: Академический театр драмы имени Виктора Савина.

КОГДА: 26 января в 17 часов.

В "Револьт-центре" пройдет фестиваль скандинавского короткометражного кино

ЧТО: Сегодня в «Револьт-центре» пройдет фестиваль короткометражного кино « Nordic Shorts». В программу фестиваля скандинавского короткометражного кино вошли шесть игровых фильмов из Швеции и Финляндии, номинанты и победители международных фестивалей. Вход платный. ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149). КОГДА: 24 января в 18 часов.

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