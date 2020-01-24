2020-01-24T13:27:17+03:00
Общество

Жители Усинска бастуют против переезда скорой помощи в больничный городок

На недовольные комментарии жителей ответил завотделом скорой помощи
Дарья ЮДИНА
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В Усинске отделение скорой помощи переезжает в больничный городокВ Усинске отделение скорой помощи переезжает в больничный городокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Руководитель станции скорой медицинской помощи Усинска Алексей Чупров обратился к горожанам. Он ответил на недовольство жителей по поводу переезда скорой в больничный городок.

- Отделение скорой помощи в ближайшие дни переедет в больничный городок. К сожалению, в интернете много негативных комментариев по этому поводу. Со своей стороны могу сказать следующее: Усинск компактный город и время доезда в любую его точку занимает не более 20 минут. Следовательно, переезд в больничный городок не противоречит имеющимся нормативам. Несколько лет назад в связи с ремонтом в отделении СМП, мы временно переезжали в больничный городок и город этого не заметил! Работа скорой помощи осталась на том же уровне. Возможные проблемы с выездом с территории больничного городка, в связи с утренними пробками около шлагбаума, мы будем решать совместно с руководством ЦРБ и ГИБДД, - написал Сергей Чупров.

В завершение завотделом скорой помощи попросил жителей Усинска не парковаться рядом с шлагбаумом и не высаживать пассажиров в центре дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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