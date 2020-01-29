В центре Сыктывкара машина такси врезалась в дом

В Сыктывкаре машина такси врезалась в дом №52 по улице Орджоникидзе. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Известно, что ДТП произошло сегодня, 29 января, около 14:55. Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару, водитель Renault Logan двигался со стороны улицы Карла Маркса в сторону Юхнина. Известно, что таксист был в салоне один. Подъезжая к перекрестку Юхнина-Орджоникидзе, он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - дорожный знак «Пешеходный переход», после чего врезался в дом.

В результате столкновения пострадал 36-летний водитель Renault. Характер полученных им травм уточняется. Мужчина имеет стаж вождения с 2005 года. За последний год он 11 раз привлекался к административной ответственности ( в основном, за превышение скорости и езду на красный цвет).

Фото с места ДТП с «КП» поделился представитель региональной общественной организации водителей такси Коми Владимир Вишневецкий. Судя по снимку в результате столкновения пострадала обшивка дома.

- Скоро такие ситуации будут нормой, если исполнительная власть будет бездействовать, - поделился мнением Вишневецкий. Он имеет в виду, что водители такси в последние месяцы теряют в оплате и вынуждены работать в два раза больше, что приводит к перенапряжению и, как следствие, авариям.

Фото Владимира Вишневецкого

Фото Владимира Вишневецкого

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