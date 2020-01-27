Власти Воркуты хотят прямых поездов до Крыма

Власти Воркуты хотят просить руководство РЖД восстановить прямое сообщение города с Крымом. Об этом они задумались после ввода в эксплуатацию Керченского моста, передают «Невские новости».

Уверенность в возможном решении этого вопроса дала положительная реакция железнодорожников на инициативу Общественного совета Воркуты и депутата Госсовета РК Сергея Гагаузова по обновлению вагонов. Так, в 2020 году купят новые вагоны для скорого поезда «Москва — Воркута». Замену подвижного состава воркутинцы просили и в поездах на Адлер, Новороссийск, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Однако на этих направлениях пока ничего не изменится.

Мы не остановились на этой договоренности и будем продолжать работу, чтобы заменить все-таки и вагоны на южном направлении. Полгорода летом выезжает в отпуска, а дорога до моря занимает трое суток. Кто ездил, знает в каком состоянии эти вагоны. Пока нам отказали из-за нерентабельности. Мы несогласны с этим и еще раз будем обращаться. Ну и обратимся в части прямого сообщения Воркуты с Крымом. Сейчас железнодорожное сообщение с полуостровом налажено и многие воркутинцы неоднократно отдыхавшие там захотят посетить тамошние курорты вновь, но для этого должны быть комфортабельные вагоны, сообщил глава воркутинской администрации Игорь Гурьев.

К инициативе Воркуты могут подключиться Инта, Печора, Сосногорск и Ухта. Железная дорога проходит через эти крупные города Коми, а значит, прямой маршрут в Крым будет востребован и их жителями.

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