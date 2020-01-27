2020-01-27T12:35:01+03:00
Общество

Дело банды Пичугина рассмотрит Верховный суд Коми

Группировка имела кровавую славу далеко за пределами республики
Дарья ЮДИНА
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Банда Пичугина орудовала в Коми в 90-х годахБанда Пичугина орудовала в Коми в 90-х годахФото: Алиса КОЗЛОВА
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Дело в отношении членов преступного сообщества Пичугина поступило в Верховный суд Коми. Предварительное слушание назначили на 3 февраля. Оно пройдет в закрытом режиме, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что банду Пичугина правоохранительные органы смогли поймать только в 2017 году. У банды богатый «послужной список»: убийства, рэкет, мошенничество, грабежи, похищения, незаконный оборот оружия. Материалы их уголовного дела заняли 311 томов. Группировка была известна не только в Коми, но и в других регионах.

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680 свидетелей, 6 убийств, 311 томов преступного сообщества "Пичугина" Завершилось расследование дела известной банды, которая долгие годы орудовала в Коми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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