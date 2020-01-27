Дело банды Пичугина рассмотрит Верховный суд Коми

«Мне не нужно его наследство»: петербурженка, которая хотела «выйти замуж» за умершего мужчину, рассказала о своих мотивах

Женщина, которую обвиняют в том, что она хочет заполучить богатое наследство покойного, настаивает - все делается только ради любви