Полуголые сыктывкарцы пробежали в Кировском парке в мороз

26 января шесть полуголых парней пробежали по Кировскому парку. На мужчинах были только шапки, штаны, обувь и рукавицы. Спортсменов не испугал 15-градусный мороз.

Эту акцию Роман Гончар проводит в третий раз. Чтобы приготовиться к бегу в таких условиях, спортсмены обычно принимают контрастный душ.

- Акцию устраиваем прежде всего для самих себя, чтобы раскрасить серые будни. Еще это вызов самому себе. Плюс мы хотим показать прохожим людям, а прежде всего детям пример закалки, - объясняет Роман Гончар.

На бегунов во время акции прохожие реагировали выкриками «Моржи». Роман признается, что не замерз во время экстремального «марафона». Спортсмены пробежали около полутора километров.

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