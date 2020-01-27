Главой «СПАС-Коми» стал Павел Шунин

Павел Шунин назначен исполняющим обязанности начальника республиканской спасательной службы «СПАС-Коми». До этого службой руководил трагически умерший Дмитрий Тропников.

Павел Шунин начал трудиться в ВКоми республиканской поисково-спасательной службе МЧС России с 2000 года. С 2002 года работает в «Профессиональной аварийно-спасательной службе» Комитета ГО и ЧС Республики Коми.

Напомним, что прежний начальник «СПАС-Коми» Дмитрий Тропников умер днем 21 января во время плавания в бассейне. Следователи по данному факту проводят проверку.

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