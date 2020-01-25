2020-01-25T11:16:23+03:00
Общество

Общественники и администрация Сыктывкара обсудили перекрытие Октябрьского проспекта

Варианты решения вопроса представят главе Коми
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы мэрии СыктывкараФото пресс-службы мэрии Сыктывкара
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Общественники и эксперты рассмотрели варианты ремонта Октябрьского проспекта в Сыктывкаре. Рабочая встреча прошла вчера. Её инициировали по поручению главы региона, сообщает пресс-служба мэрии.

В совещании участвовали специалисты администрации, АО «Сыктывкарский водоканал», УГИБДД МВД по РК, МинЖКХ Коми. Кроме того, на встречу пришли представители Общественного совета Сыктывкара и городского Совета ветеранов, Союза женщин республики, Центра «ЖКХ-контроль», Общественной палаты региона, а также заслуженный строитель РСФСР, ветеран строительной отрасли города и Почетный гражданин Сыктывкара Леонид Трапер.

Участники совещания обсудили несколько вариантов ремонта водовода, предложенных ОАО «Сыктывкарский водоканал». Представители общественных организаций также внесли предложения по ремонту трубы.

Варианты решения вопроса и предложения общественников и экспертов мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова озвучит на встрече с Сергеем Гапликовым в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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