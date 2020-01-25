2020-01-25T12:12:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре начали строить детсад за 217 млн рублей

Кировские подрядчики согласно условиям контракта должны завершить работы до 1 октября
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Эжвинском районе Сыктывкара начали строить детский сад. Кировские подрядчики согласно условиям контракта должны завершить работы до 1 октября, пишет КомиОнлайн.

Минстрой пишет, что рабочие уже трудятся над монтажом фундамента и плит перекрытия и начинают укладывать кирпич. Детсад будет трехэтажным. Всего он должен вместить 270 малышей, это 12 групп. Кроме того, в здании будет физкультурный зал и даже небольшой бассейн.

Кстати, стоимость контракта составляет более 217 млн рублей. Деньги для строительства выделила и городская, и республиканская казна.

Отметим также, что для строительства детсада в месте постройки вырубили деревья. Горожане писали в соцсетях, что этим недовольны. Между тем, эжвинские родители рады строительству нового сада. Введение в строй дошкольного учреждения сократит очереди в детсад.

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К счастью, их нашли спустя пару часов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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