2020-01-25T12:10:53+03:00
Общество

Кубок самого веселого населенного пункта страны доехал до Мутного Материка

Памятный знак уже стоит у въезда в село
Дарья ЮДИНА
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Кубок и придорожный знак за победу в конкурсе на самое веселое название российского населенного пункта вручили жителям Мутного Материка. Фото со страницы Николая Такаева.Кубок и придорожный знак за победу в конкурсе на самое веселое название российского населенного пункта вручили жителям Мутного Материка. Фото со страницы Николая Такаева.
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Памятный кубок самого веселого населенного пункта России и придорожный указатель доехали до Мутного Материка, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава усинской администрации Николай Такаев.

Награду сельчанам вручили организаторы конкурса, сервис путешествий Туту.Ру. Указатель уже установили на въезде в село.

Наградили участников организаторы конкурса

Наградили участников организаторы конкурса

- Очень приятно, что наши села становятся известными на всю страну и, что немаловажно, в позитивном ключе. В радушии и гостеприимстве сельчан убедились наши столичные гости. Мутноматерикцы встречали их хлебом-солью, устроили праздничный концерт, вкусно накормили и пригласили приехать еще раз - в 2021 году, когда село будет отмечать 150-летний юбилей, - написал Николай Такаев.

Напомним, что коми село выиграло конкурс за звание российского населенного пункта с самым веселым названием в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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