Кубок самого веселого населенного пункта страны доехал до Мутного Материка

Памятный кубок самого веселого населенного пункта России и придорожный указатель доехали до Мутного Материка, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава усинской администрации Николай Такаев.

Награду сельчанам вручили организаторы конкурса, сервис путешествий Туту.Ру. Указатель уже установили на въезде в село.

Наградили участников организаторы конкурса

- Очень приятно, что наши села становятся известными на всю страну и, что немаловажно, в позитивном ключе. В радушии и гостеприимстве сельчан убедились наши столичные гости. Мутноматерикцы встречали их хлебом-солью, устроили праздничный концерт, вкусно накормили и пригласили приехать еще раз - в 2021 году, когда село будет отмечать 150-летний юбилей, - написал Николай Такаев.

Напомним, что коми село выиграло конкурс за звание российского населенного пункта с самым веселым названием в прошлом году.

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