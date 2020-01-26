2020-01-26T11:48:15+03:00
Общество

За сутки из Сыктывкара вывезли 5 тысяч кубометров снега

Работу коммунальщиков осложняет транспорт, припаркованный на обочинах
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Фото: пресс-служба администрации СыктывкараФото: пресс-служба администрации Сыктывкара
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За сутки с улиц Сыктывкара было вывезено 4884 кубометра снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

– Объемы снега, выпавшего на территории Сыктывкара в этом году очень велики, в каждый зимний месяц количество осадков вдвое превысило норму. Предприятие «Дорожное хозяйство» ведет непрерывную работу по очистке улиц, ежедневно на полигон вывозятся десятки самосвалов снега, кроме того, оперативно отрабатываются сигналы горожан, – отметила глава администрации Наталия Хозяинова.

Она добавила, что работу осложняет транспорт, припаркованный на обочинах.

– В связи с этим, я прошу автолюбителей не оставлять свои транспортные средства в зоне действия запрещающих дорожных знаков, – добавила глава администрации.

В работах по уборке снега принимают участие 42 единицы техники, из них 24 самосвала задействованы в вывозе снежных масс на полигон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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