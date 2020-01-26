2020-01-26T16:15:42+03:00
Общество

В Коми из аварийного жилья переселили 9202 человека

Этот показатель был достигнут за шесть лет
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На эти цели потратили почти 7 миллиардов рублейНа эти цели потратили почти 7 миллиардов рублейФото: Иван ПРОХОРОВ
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В 2013-2019 годах из аварийного жилья в Коми переселили 9202 человека. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

Как рассказали в ведомстве, объем аварийного жилья в целом по Коми достаточно высок и неуклонно растет. За пять лет он вырос на 51,2 тысяч квадратных метров (8,3%) и достиг уровня в 666,7 тысячи квадратных метров. Увеличение этого показателя связано с опережающими темпами роста количества домов, вновь признанных аварийными и подлежащими сносу, над объемами расселенного жилфонда.

С апреля 2013 года по сентябрь 2019 года было переселено 9 202 человека (97,4% планового показателя) из аварийного жилья общей площадью 170,6 тысяч квадратных метров. Основным способом переселения являлось строительство многоквартирных домов. Таким образом было расселено 69,7% граждан. В республике снесли 730 аварийных домов (53,6% планового показателя), построено и введено в эксплуатацию 184 жилых дома общей площадью 150,9 тысячи квадратных метров. На все эти цели потратили около 6,67 миллиарда рублей.

Органами местного самоуправления при реализации программных мероприятий допускались многочисленные нарушения как жилищного, так и градостроительного законодательства, а также норм иных правовых актов. В связи с этим имели место случаи отказа граждан от переселения, а переселенные граждане жаловались на качество построенного (приобретенного) жилья, говорится в сообщении.

Контрольно-счетная палата Коми сформировала ряд предложений в адрес правительства республики, местного Министерства строительства и дорожного хозяйства, а также органов местного самоуправления, направленных на совершенствование их деятельности по переселению граждан из аварийного жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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