В Коми раскаялись осужденные вербовщики террористов

«РЕН ТВ» показал сюжет о раскаявшемся вербовщике террористов, отбывающем наказание в колонии в Коми.

Мужчина провел за решеткой несколько лет. Его осудили сразу по двум статьям: в анонимных чатах осужденный уговаривал людей отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне запрещенных террористических группировок. Спустя какое-то время он понял, что его стремления были ложью.

- Думаю, заключение пошло мне на пользу: чтобы осознал, чтобы душе легче стало, - сказал мужчина.

Он выйдет на свободу только в 2022 году.

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