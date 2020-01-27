2020-01-27T11:57:49+03:00
Общество

В Коми раскаялись осужденные вербовщики террористов

Мужчины провели за решеткой несколько лет
Дарья ЮДИНА
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«РЕН ТВ» показал сюжет о раскаявшемся вербовщике террористов, отбывающем наказание в колонии в Коми.

Мужчина провел за решеткой несколько лет. Его осудили сразу по двум статьям: в анонимных чатах осужденный уговаривал людей отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне запрещенных террористических группировок. Спустя какое-то время он понял, что его стремления были ложью.

- Думаю, заключение пошло мне на пользу: чтобы осознал, чтобы душе легче стало, - сказал мужчина.

Он выйдет на свободу только в 2022 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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