2020-01-28T10:51:49+03:00
Общество

Что сегодня обсуждали на планерке в мэрии Сыктывкара

Представители служб и управлений отчитались Наталье Хозяиновой
Дарья ЮДИНА
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Планерку вела мэр Сыктывкара Наталья ХозяиноваПланерку вела мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова
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Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла первая в этом году планерка. Её вела мэр Наталья Хозяинова.

Планерка началась с отчетов представителей профильных служб и управлений.

Комитет ГО и ЧС: Зарегистрировано два происшествия. Одно связано с падением мужчины с 4 этажа, его доставили в больницу, не погиб. Второе связано с мужчиной, потерявшимся в лесу. Его нашли, отправили в больницу. В городе действуют две ледовые переправы, обе функционируют нормально. Переправа в Алёшино скоро заработает в полном объёме.

Управление МВД: Всего за прошедший период раскрыто 182 преступления Произошло два убийства, 15 краж, 7 причинений тяжкого вреда здоровью.

Водоканал: Предприятие работает в штатном режиме.

Дорожное хозяйство: Предприятие работает по согласованному графику, погода вносит свои коррективы. За прошедший период мы вывезли половину прошлогодней нормы снега.

Наталья Хозяинова предложила представителю Дорожного хозяйства устроить субботник по вывозу мусора.

Регоператор по обращению ТКО: График по вывозу мусора соблюдается. Сейчас в связи с морозами возможны задержки.

Затем слово дали начальникам управления образования. Глава управления дошкольного образования рассказала об инновациях в курируемой сфере, в частности, о внедрении роботехники в обучение малышей. Также в детсадах Сыктывкара начали учить основам технического моделирования и мультипликации. Педагоги дошкольных учреждений повышают квалификацию с помощью 11 специально реализуемых программ.

Начальник управления школьного образования рассказала о приёмной кампании в первый класс. Она делится на два этапа. Первый этап завершается в конце июня: в классы зачислят детей с закреплённых за школами территорий. Второй этап стартует с 1 июля. Тогда будут зачислять детей с не закреплённых территорий.

Планируется открыть 146 первых классов, в которые примут более трёх тысяч школьников. Подать заявку можно через специальный сайт или лично. Уведомление о приёме или отказе родители получат через семь рабочих дней. Отказать в зачислении школа может только тогда, когда нет свободных мест. Если ребенка не получится записать в первый класс в школу на закрепленной территории, родители должны будут обратиться в управление образования.

С этого года дети, у которых братья или сёстры уже учатся в школе на закреплённой территории, получат преимущество: их будут зачислять в то же заведение.

Планерка завершилась отчетами глав управлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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