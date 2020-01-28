2020-01-28T11:24:12+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара взяла на контроль случай с 2-летним малышом, покусанным крысой

Наталья Хозяинова заверила, что администрация не оставит этот вопрос без внимания
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре 2-летнего ребенка покусала крысаВ Сыктывкаре 2-летнего ребенка покусала крысаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Сыктывкаре в квартире малосемейного общежития 2-летнего ребенка покусала крыса. Сегодня на брифинге после планерки в городской администрации сити-менеджер Наталья Хозяинова сказала журналистам, что мэрия взяла этот вопрос на контроль.

В городской администрации сообщили, что в сентябре общежитие под свой контроль взяла новая управляющая компания. В тот же месяц работники приняли меры, чтобы уничтожить грызунов, и провели дератизацию. Вчера компания предприняла дополнительные меры, чтобы расправиться с крысами. С жалобами на укусы в больницы никто из жильцов не обращался. Мэрия заверила, что продолжат и дальше разбираться с этим вопросом.

Напомним, что следователи проводят процессуальную проверку по данному факту.

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Следователи проводят проверку по этому случаю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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