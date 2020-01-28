Мэрия Сыктывкара взяла на контроль случай с 2-летним малышом, покусанным крысой

В Сыктывкаре в квартире малосемейного общежития 2-летнего ребенка покусала крыса. Сегодня на брифинге после планерки в городской администрации сити-менеджер Наталья Хозяинова сказала журналистам, что мэрия взяла этот вопрос на контроль.

В городской администрации сообщили, что в сентябре общежитие под свой контроль взяла новая управляющая компания. В тот же месяц работники приняли меры, чтобы уничтожить грызунов, и провели дератизацию. Вчера компания предприняла дополнительные меры, чтобы расправиться с крысами. С жалобами на укусы в больницы никто из жильцов не обращался. Мэрия заверила, что продолжат и дальше разбираться с этим вопросом.

Напомним, что следователи проводят процессуальную проверку по данному факту.

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