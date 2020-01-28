Неудобный разговор: с какого возраста стоит начинать говорить с детьми о ВИЧ?

Среди современных подростков бытуют мифы о ВИЧ, а поиск информации в интернете порой приносит больше вреда, чем пользы. В каком возрасте можно начинать говорить с детьми о ВИЧ и инфекциях передающихся половым путём (ИППП)? Многие родители с трудом находят ответ на этот вопрос, а порой и вовсе не хотят отвечать на него.

Знай врага

По статистике, в Коми ВИЧ-инфекцию выявляют чаще всего среди мужчин 26-45 лет. Но это не означает, что опасный вирус обходит стороной девушек, школьников и студентов.

Специалисты республиканского Центра СПИД призывают говорить о ВИЧ-инфекции с детьми уже до начальной школы:

- В 5-8 лет стоит рассказать о существовании самой инфекции, о том, что ВИЧ-положительные люди имеют равные права с ВИЧ-отрицательными и могут жить полноценной жизнью. Важно объяснить детям, что сегодня медицина не может избавить человека от этой инфекции, но при правильном наблюдении и приёме лекарств позволяет поддерживать здоровье;

- В 9 лет специалисты рекомендуют объяснить детям, как передается вирус;

- С 12-ти лет можно обсудить с подростками мифы, которые они уже могли найти в интернете или при общении с друзьями. Объяснить, что ВИЧ нельзя заразиться, если вы просто дружите, вместе играете в баскетбол, едите за одним столом и т.д.

- С 14 лет уже пора говорить о сексе и его безопасных формах. О том, что часто ВИЧ передаётся при незащищённом сексе, употреблении наркотиков (взрослый должен выразить отрицательное отношение к употреблению наркотиков!). Также ВИЧ можно заразиться при нанесении татуировки.

Важно! Ребёнок и подросток должны усвоить, что отслеживать свой ВИЧ-статус нужно всю жизнь. Для этого достаточно минимум раз в год пройти БЕСПЛАТОЕ тестирование. Его проводят во всех городах и районах Коми. Подросткам также нужно рассказать о том, какие анализы на ИППП сегодня существуют, где их можно сдать.

- Часто у взрослых нет корректного представления о ИППП, в том числе и о ВИЧ. Поэтому любое просвещение ребёнка должно начинаться с самопросвещения родителя, - считают в республиканском Центре СПИД, - Не нужно уходить от ответа, стыдить и ругать ребёнка за вопросы. Главная задача взрослых – максимально подготовить ребёнка к взрослой жизни со всеми её опасностями. При этом, информирование не должно превращаться в запугивание: важно объяснить, что нужно делать, чтобы избежать всех опасностей.