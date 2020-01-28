В Коми распространяют видео с педофилом

В подмосковном Ступино смышленая школьница сумела обмануть незнакомого мужчину, зашедшего за ней в подъезд многоэтажки. В своем городе девочка стала местной героиней. Видео произошедшего распространяют по всему региону, как пример того, как следует действовать в непростой ситуации.

В соцсетях обсуждают видео, снятое камерами наружного наблюдения многоэтажки Ступино. На кадрах - школьница с большим портфелем, которая заходит в подъезд и следом за ней направляется взрослый мужчина. На записи видно, как ребенок, дойдя до лифта, разворачивается и выходит из подъезда. Такое поведение стало полной неожиданностью для предследующего девочку незнакомца. Ему ничего не остается, как покинуть дом.

В связи с этим событием и с тем, что видео репостится в родительских чатах и группах, отряд «Лиза Алерт в Коми» напоминает правила безопасности.

Детям:

Девочка обманула педофила в подъезде. Ступино.VK.COM/PITBULLMONSTER ПОДПИШИСЬ СРОЧНО!

1) Звони родителям и говори им о том, что происходит. Заранее договорись с ними о ключевых словах, которые указывают на то, что у тебя проблемы.

2) Смело звони по номеру экстренных служб (112), если ты не чувствуешь себя в безопасности – кто-то незнакомый тебя преследует и настойчиво хочет с тобой пообщаться.

3) Не вступай в контакт с незнакомым человеком, который хочет с тобой общаться, не отвечай на его вопросы, не реагируй ни на какие предложения и просьбы о помощи.

4) Ни в коем случае не уходи в безлюдное, плохо освещенное место, если за тобой кто-то идет. Вернись в школу или на кружок, если они рядом, зайди в магазин, банк, салон красоты и попроси сотрудников этого места тебе помочь.

5) Обращаться за помощью желательно к человеку с ребенком, полицейскому, охраннику, сотруднику места, куда ты зашел.

6) Категорически нельзя заходить в подъезд или в лифт с человеком, который тебя преследует! Более того – это делать нельзя ни с каким незнакомым человеком!

7) Если случилось худшее и человек на тебя напал – пытается зажимать рот, бить, душить и так далее, помни: для спасения хороши все средства! Поэтому кричи как можно громче: «Я вас не знаю! Вы чужой!», кусайся, отбивайся, звони и стучи в двери жильцов, даже незнакомых!

Родителям:

1. Дорогие родители! Обязательно поговорите с ребенком о том, что обращаться за помощью — не стыдно.

2. Не учите детей тому, что всех взрослых надо слушаться! Это приводит к тому, что ребенок робеет, когда к нему обращается незнакомый человек.

3. Наши дети часто не умеют кричать и вообще боятся производить шум, привлекать к себе внимание, потому что мы постоянно объясняем им, что в общественных местах надо вести себя прилично. Объясните, что есть ситуации, когда это делать необходимо!

4. Постарайтесь донести до ребенка мысль, что его жизнь и здоровье важнее всего, вообще всего, в том числе неловкой ситуации.

5. Ребенку старше 10 лет можно объяснить (без лишних подробностей), что есть такие люди (преступники), которые хотят сделать ребенку больно.

6. Всегда встречайте ребенка, если он вдруг об этом попросил. Не выспрашивайте подробности – просто как можно скорее организуйте его встречу. 7. Постарайтесь по возможности встречать ребенка у входа в подъезд.

8. Установите на мобильный ребенка приложение, которое позволяет не только вам отслеживать его местонахождение, но и дает ему возможность подать сигнал тревоги вам.

9. Следите за тем, чтобы ребенок уходил из дома только с полностью заряженным мобильным телефоном.

10. Договоритесь о том, что ребенок постоянно вам звонит – когда выходит из школы, когда собирается зайти в подъезд.

11. Договоритесь с ним о том, что он сегда звонит вам, если задерживается. Если его нет спустя полчаса после назначенного времени, начинайте искать: звоните друзьям, одноклассникам, учителям, тренерам, пройдите по его маршруту, оставив кого-то дома на случай, если он вернется, пока вас нет.

12. Не показывайте это видео маленьким детям – это может их напугать так сильно, что они будут вообще бояться заходить в подъезд, бояться всех незнакомых взрослых мужчин и так далее.

13. И самое главное: постарайтесь не отпускать детей младше 10 лет одних в школу, в гости, на кружок. Это касается не только нашей сферы безопасности, но и дорожного движения: обычно до этого возраста ребенок еще не умеет оперативно оценивать обстановку, прогнозировать события и быстро реагировать на внезапные изменения и необычные ситуации. Это единственная мера безопасности, которая гарантирует стопроцентную защиту ребенка от подобных случаев.

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