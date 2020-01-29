В Коми принимают меры защиты от завоза коронавирусной инфекции

28 января Сергей Гапликов провел рабочее совещание на тему, готова ли республика противостоять опасному заболеванию - коронавирусной инфекции, пишет сайт главы Коми.

Глава Коми Сергей Гапликов уже утвердил план санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза инфекции на территорию региона. В свою очередь главный санитарный врач Людмила Глушкова рассказала, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию с инфекцией. Региональным подразделениям осталось обеспечить необходимый запас медикаментов и оценить готовность медицинских служб.

- Оснований для беспокойства нет, наша отрасль полностью готова к приему пациентов. Сейчас важно собрать полный анамнез, поэтому мы разработали специальный опросник, который разослали во все медицинские организации, чтобы исключить возможный пропуск контактов с теми, кто проживает в Китае, либо с теми, кто оттуда прибыл, - рассказал министр здравоохранения Дмитрий Березин.

Проникнет ли в Коми инфекция или нет, неизвестно. Но медики утверждают, что готовы встретить ее во всеоружии - собрано и оборудование, и медикаменты. Сергей Гапликов попросил ответственные за эти мероприятия лица держать руку на пульсе - оперативно сообщать, если существует опасность проникновения инфекции в регион.

- Прошу еще оказать содействие и помощь нашим организациям, занимающимся туристской деятельностью, чтобы мы имели точную информацию о контактах наших граждан с очагом новой инфекции, - подытожил глава.

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