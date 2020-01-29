В Коми хотят создать музей под открытым небом в месте, где ходили мамонты

В Коми хотят создать музей под открытым небом. Если идею одобрят, то он появится на территории Каргортского природного ландшафта музей под открытым небом, который будет рассказывать о геологической истории этого места, сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Идею поддержало крупное предприятие республики и выделило средства на подготовку проекта. Минприроды Коми и ГБУ РК «Центр по ООПТ» привлекли к разработке проекта известных художников и дизайнеров Коми. Обустройство музея обсудят с жителями Ыба, на территории которого находится Каргортский природный ландшафт. Напомним, что сельчане выступили против проекта.

Визуализация авторов проекта. Фото с сайта Минприроды

— Как дизайнер я знаю, как сделать так, чтобы создаваемый объект вписался в естественный ландшафт, не нарушая его, чтобы получился красивый и удобный объект европейского уровня. Кроме того, появление таких объектов будет способствовать увеличению туристического потока. А привлечение туристов в Ыб и в регион в целом — это ещё и дополнительные денежные вливания. Ведь туристы любят покупать сувениры в память о посещаемых местах, участвовать в мастер-классах, ритуалах или действиях, позволяющих окунуться на несколько веков назад, они ходят в магазины и кафе. То есть, появится возможность создать новые рабочие места для местного населения. Хочется привести в пример Чечню, которая пользуется любыми возможностями для развития туризма, чтобы оставить деньги в республике. Так, чем мы хуже? Почему мы отвергаем возможность развития турмаршрута, а с ним и развития села и привлечения и инвестиций, и денег туристов? - спрашивает дизайнер проекта Александр Сергеенко.

По проекту построенная несколько лет назад веранду, которая закрывает вид, переместят на место стоянки: вид на реку и тайгу будет открыт. Появятся удобные дорожки и лестницы, смотровые площадки, арт-галерея и другие архитектурные формы. Кроме того, для безопасности посетителей будет обустроен пешеходный переход, установлен светофор, а вдоль дороги появится ограждение.

Визуализация будущего проекта

- Уважаемые жители села Ыб! Я призываю вас всех прийти 26 февраля на общественные обсуждения, которые начнутся в 15.00 в здании Дома культуры села Ыб! Мы вместе посмотрим презентацию проекта благоустройства природного ландшафта «Каргортский» и обсудим его. На слушаниях вы сможете задать свои вопросы, внести предложения по благоустройству, которые обязательно будут учтены. Проект будет реализован только при вашей поддержке и с учётом ваших мнений и замечаний, - обратился министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин к местному населению.

Напомним, что в Каргорте расположено наиболее богатое на территории Коми края местонахождение остатков позвоночных Юрского периода. Здесь ученые нашли вымытые водами Сысолы кости ихтиозавров и плезиозавров. Поэтому выбор этого места под музей не случаен.

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