На ремонт сгоревшего общежития на Набережной Нефтяников в Ухте выделят 2 млн рублей

Из резервного фонда Ухты выделят 2 млн рублей на восстановление общежития на Набережной Нефтяников, в котором случился пожар. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации, передает газета «Палитра города».

Деньги на аварийно-воссстановительные работы выделит Управление капитального строительства.

Напомним, что пожар в общежитии случился 16 января. Тогда погибло два человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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