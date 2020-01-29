2020-01-29T10:48:53+03:00
Общество

На ремонт сгоревшего общежития на Набережной Нефтяников в Ухте выделят 2 млн рублей

Деньги дадут из резервного фонда
Дарья ЮДИНА
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Огонь сильно навредил общежитию в Ухте. Фото: соцсетиОгонь сильно навредил общежитию в Ухте. Фото: соцсети
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Из резервного фонда Ухты выделят 2 млн рублей на восстановление общежития на Набережной Нефтяников, в котором случился пожар. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации, передает газета «Палитра города».

Деньги на аварийно-воссстановительные работы выделит Управление капитального строительства.

Напомним, что пожар в общежитии случился 16 января. Тогда погибло два человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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