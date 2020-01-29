В Сыктывкаре банду наркоторговцев будут судить присяжные

В столице Коми банду, связанную с наркотиками, будут судить присяжные, передает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

14 января в Сыктывкарский городской суд Республики Коми поступило уголовное дело в отношении десяти человек, обвиняемых в совершении умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, несколько человек обвиняются в создании преступного сообщества и легализации незаконно добытых денег.

При ознакомлении с материалами уголовного дела один из обвиняемых выдвинул ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Его поддержали двое «коллег».

28 января по итогам предварительного слушания вынесли постановление о назначении уголовного дела к рассмотрению в составе судьи и коллеги из шести присяжных заседателей.

Сейчас семь обвиняемых заключены под стражу. Первое судебное заседание пройдет 26 февраля.

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