2020-01-29T12:51:08+03:00
Общество

Жители Коми перейдут на электронные трудовые книжки

Что нужно об этом знать
Дарья ЮДИНА
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Жители Коми смогут избавиться от бумажных трудовых книжекЖители Коми смогут избавиться от бумажных трудовых книжекФото: Евгения ГУСЕВА
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С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка (ЭТК) – цифровой вариант хорошо известного жителям страны документа. Пенсионный фонд РФ по Коми дал пояснение по поводу вводимого новшества.

Переход на ЭТК является добровольным. При желании можно оставить у себя бумажную трудовую книжку. Правда, это правило касается только: те, кто начал работать с 1 января этого года смогут оформить только цифровой вариант трудовой книжки.

Те, кто захочет поменять документ, должны дождаться письменного уведомления о переходе и изменениях в трудовом законодательстве от руководства. Директора должны уведомить работников до 1 июля. Не позднее 31 декабря 2020 года каждому работнику нужно будет подать заявление своему работодателю о способе ведения его трудовой книжки – в электронном или бумажном виде. Желающим перейти на ЭТК бумажная трудовая книжка будет выдана на руки.

Просмотреть сведения из электронной трудовой книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через приложения для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также клиентская служба Пенсионного фонда России или МФЦ «Мои документы». Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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