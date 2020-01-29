2020-01-29T13:56:22+03:00
Общество

В Сыктывкаре ищут подрядчика, который создаст проект капремонта Индустриальной улицы и малой объездной дороги

Мэрия разместила объявления на сайте госзакупок
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарская администрация задумалась о ремонте Индустриальной улицы и малой объездной дорогиСыктывкарская администрация задумалась о ремонте Индустриальной улицы и малой объездной дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Сыктывкара разместила на сайте госзакупок два объявления. Городская администрация ищет подрядчиков, которые создадут проекты капитального ремонта малой объездной дороги и Индустриальной улицы.

Проект капремонта Индустриальной улицы будет стоить более 1,1 млн рублей. Торги назначены на 10 февраля. Подрядчик должен будет выполнить работу до 30 октября 2020 года.

Согласно техническому заданию, протяженность дороги — 3,4 километра. Категорию дороги нужно будет уточнить при проектировании, как и протяженность линий освещения и расположение опор, а также водопропускных труб. В документации необходимо предусмотреть расчистку и устройство дополнительных водоотводных канав, ремонт водопропускных труб, очистку полосы отвода от кустарника и леса. С заказчиками нужно будет согласовать план линии наружного освещения, план обустройства тротуаров, график обустройства улично-дорожной сети.

Второй аукцион — на подготовку проектной документации на капитальный ремонт малой объездной дороги. Стартовая цена на торгах — более 1 млн 945 тыс. Подрядчика выберут 10 февраля, работу надо закончить до 30 октября 2020 года.

В конкурсной документации сказано, что протяженность объекта —3,4 километра. Дорога имеет две полосы. В документации прописаны требования к обустройству тротуара: ширина, протяженность, с какой стороны от дороги он будет находиться.

Напомним, что мэр Сыктывкара на брифинге после планерки объяснила, что ремонтировать малую объездную дорогу и Индустриальную улицу в 2020 году не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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