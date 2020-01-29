2020-01-29T16:45:13+03:00
Общество

В Сыктывкаре будут судить педофила-«врача», который провел лжемедосморт для девочки

Вину в содеянном мужчина признал полностью
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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19 ноября прошлого года в одном из учреждений дополнительного образования Сыктывкара 45-летний педофил приставал к 12-летней девочке во время фейкового медосмотра. Мужчину задержали через два дня. В СУ СК России по Коми сообщают, что расследование уголовного дела уже завершено.

Следователи собрали доказательную базу и направили уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчина признал свою вину в полном объеме. Его будут судить по статье п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Произошедший в ноябре случай всколыхнул столицу Коми. Сыктывкарцы усомнились в уровне безопасности современных школ, куда может спокойно проникнуть посторонний человек. Следователи тоже задались этим вопросом и возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении руководства школы.

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Опубликовано видео с сыктывкарским педофилом, который притворялся врачом

На записи видно, что мужчина в черной куртке без особых препятствий проходит через турникет учреждения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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