Сыктывкарка приехала на дачу и нашла труп

На эжвинских дачах нашли труп мужчины, о чем «КП-Коми» сообщили очевидцы. В СУ СК России по Коми подтвердили этот факт.

Как говорят местные жители, владелица дачи решила на днях проверить свои владения. Прямо у калитки ее ждал страшный сюрприз - из-под снега торчали мужские ноги. Женщина вызвала полицию и следователей.

Стражи правопорядка очистили тело от снега и начали следственные мероприятия. Им предстоит выяснить личность мужчины, а также установить замешан ли криминал в его смерти.

- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение, - сообщили «КП-Коми» в пресс-службе СУ СК России по Коми.

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