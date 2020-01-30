2020-01-30T08:51:24+03:00
Общество

Сыктывкарка приехала на дачу и нашла труп

Причины смерти мужчины устанавливают следователи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Анатолий ЖДАНОВ
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На эжвинских дачах нашли труп мужчины, о чем «КП-Коми» сообщили очевидцы. В СУ СК России по Коми подтвердили этот факт.

Как говорят местные жители, владелица дачи решила на днях проверить свои владения. Прямо у калитки ее ждал страшный сюрприз - из-под снега торчали мужские ноги. Женщина вызвала полицию и следователей.

Стражи правопорядка очистили тело от снега и начали следственные мероприятия. Им предстоит выяснить личность мужчины, а также установить замешан ли криминал в его смерти.

- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение, - сообщили «КП-Коми» в пресс-службе СУ СК России по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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