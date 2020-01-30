2020-01-30T10:21:14+03:00
Общество

В Ухте бухгалтер присвоила 23 млн рублей

При увольнении ей выплатили 4 млн рублей за «хорошую работу»
Дарья ЮДИНА
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В Ухте экс-бухгалтера осудили за растрату 23 млн рублейВ Ухте экс-бухгалтера осудили за растрату 23 млн рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера местной торговой компании. Её признали виновной в крупной растрате с использованием служебного положения, а также покушении на растрату, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

На заседаниях установили, что главный бухгалтер три года обворовывала компанию. Она формировала в компьютере платежные поручения, указывая в них ложные сведения о несуществующих контрактах между компанией и несколькими фирмами-однодневками. Женщина заверяла платежные поручения электронной цифровой подписью и направляла на счета лже-контрагентов деньги. Всего за это время она «вывела» со счетов компании 23,1 млн рублей.

Один раз в 2011 году схема не сработала: перечислить 329 тыс. рублей фирме-однодневке не получилось из-за закрытия счета. Деньги вернулись на счет компании.

Вину в содеянном бывший главный бухгалтер не признала, пояснив суду, что действовала по указанию своего руководителя и деньги не присваивала. При этом подсудимая подтвердила, что при увольнении в марте 2013 года директор компании в качестве благодарности выплатил ей четыре млн. рублей из запрошенных ею восьми млн. рублей.

Суд признал женщину виновной в инкриминируемых деяниях и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он удовлетворил иск компании о возмещении вреда, причиненного бывшим главным бухгалтером, на сумму 23,1 млн. рублей.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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