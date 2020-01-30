В Коми прошли обыски у свидетелей Иеговы*

В Печоре прошли обыски в десяти домах свидетелей Иеговы (запрещенной в России организации)*. Четверо верующих остались под стражей, несмотря на состояние их здоровья. Об этом 29 января сообщили на сайте «Свидетелей Иеговы»* в России.

Обыски начались в 6:20 утра 28 января. Тогда задержали 14 человек. У них изъяли электронные носители информации, флешки, телефоны. Несколько человек дома не застали, их спецназ забрал с работы. Перед рейдом за домом одной из верующих следили.

Спустя сутки четверо верующих остаются под стражей, несмотря на состояние здоровья. Один из них пожилой мужчина, который перенес инсульт.

*Напомним, в 2017 году Верховный суд России признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране.

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