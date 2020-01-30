В Сыктывкаре лжепсихолог развратил маленького ребенка

В Сыктывкаре представители сыктывкарского следственного отдела СУ СК России по Коми поделились итогами работы за прошлый год. Они рассказали об особо важных и резонансных делах. Особенно следователи обеспокоены преступлениями против несовершеннолетних в столице Коми.

Следователи провели анализ тяжких преступлений, где потерпевшими были дети. За прошлый год было возбуждено 35 таких уголовных дел (в прошлом году столько же). Среди них наблюдается снижение дел, связных с преступлениями против их половой неприкосновенности (с 7 до 4). Но следователи констатируют опасную закономерность, что такие преступления все чаще совершают с помощью сети интернет.

- Фигуранты выходят на контакт с несовершеннолетними, ведут в ними переписку, втираются в доверие и просят, к примеру, прислать им фото в обнаженном виде взамен чего-либо, - говорит руководитель следственного отдела по Сыктывкару Дмитрий Сотиев.

Так, в одном из дел преступник пообещал дорогой телефон несовершеннолетнему взамен фото. Мальчик поверил и прислал снимок. Об этом узнали родители и сообщили следователям. Установлено, что обвиняемый находился в Ростовской области, куда и направили уголовное дело.

Похожий эпизод произошел с девочкой, которая играла в онлайн-игры, где общалась с злоумышленником. Он пообещал ей перевести очки за игру, если несовершеннолетняя отправит ему интимное фото. Девочка поверила и послала снимок, о чем тоже узнали родители и, соответственно, следователи. Они установили, что развратник живет в городе Стерлитамак. От мужчины добились признательных показаний, дело направлено в суд.

Подобное дело произошло и в Эжве. Правда, на этот раз преступника нашли в Пензе, куда и выехали следователи — они установили лицо, задержали его. Сейчас дело завершено и направлено в суд. Как говорит заместитель руководителя следственного отдела по Сыктывкару в Эжвинском районе Станислав Конарев, развратники изобретательны. Так, один из обвиняемых представлялся детям психологом. Причем переписка начиналась с невинных вопросов о росте, весе и общем состоянии. Затем злоумышленник постепенно втирался в доверие и спустя время просил прислать откровенные снимки якобы для медицинского анализа. В итоге, преступника поймали, его приговорили к реальному сроку.

Следователи с помощью современных технических средств оперативно устанавливают лица, совершившие правонарушения. Однако лучше предупреждать подобные преступления, чем раскрывать. Известно, что такая переписка может вестись неделями, месяцами и даже годами. Именно поэтому родителям нужно быть внимательнее к своим чадам - пресекать подобные истории, рассказывать детям, что общение с неизвестными может быть опасно.

Немного общей статистики

Всего в Сыктывкаре в прошлом году возбудили 385 уголовных дел, это больше чем в 2018 году (237 дел). Из них окончено 209 дел. Следователи констатируют, что отмечается снижение тяжких преступлений по Сыктывкару на 50% (с 8 до 4), в Эжве на том же уровне, а в Сыктывдинском районе Коми наблюдается рост (с 2 до 4). В столице Коми увеличилось количество изнасилований (с 4 до 6), Эжву эти преступления обошли стороной, а в Сыктывдине насильников стало меньше — в 2018 году было подобных преступлений было 4, а в прошлом — 2.

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