В Печоре неизвестная женщина выбросила мешок с щенками

29 января в Печоре неизвестная женщина приволокла к станции по борьбе с болезнями животных мешок с щенками. Поступок жительницы Печоры засняла камера у входа. Запись с видео выложили в одном из печорских пабликов.

В Печоре неизвестная оставила мешок с щенками на ветстанции. Видео из паблика "Привет! Сейчас в Печоре".

В посте также сообщается, что видеозапись и фотоматериалы передадут в правоохранительные органы.

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