Получила 8 млн рублей. В Сыктывкаре будут судить за взятку заведующую лабораторией инфекционной больницы

В Сыктывкаре представители сыктывкарского следственного отдела СУ СК России по Коми поделились итогами работы за прошлый год. Они рассказали об особо важных и резонансных делах. В том числе, в сфере коррупционной направленности.

Преступления коррупционной направленности на особом контроле сыктывкарских следователей. В прошлом году они работали над раскрытием 5 подобных дел (в 2018 году в производстве было 6 дел). Следователи кратко остановились на некоторых из них.

Так, в прошлом году взяточников нашли в исправительном учреждении — осужденные давали деньги сотрудникам охраны за пронос телефонов. В одном случае сумма взятки составляла 26 тысяч рублей, в другом - 11 тысяч рублей. Расследование завершено, дело находится в суде.

Другое дело касается экс-руководителя МУП «Управление капитального ремонта», который хотел обогатиться на 1 млн 600 тысяч рублей (коммерческий подкуп), но не вышло. Следователи установили, что чиновник получил внушительную сумму от предприятия за то, чтобы оно выиграло контракт подрядчика и занимало площади муниципального предприятия. Дело тоже находится в суде

Также расследовано уголовное дело в отношении заведующего лабораторией республиканской инфекционной больницы. Сумма взятки составила более 8 млн рублей! Она предоставлялась за производство на базе больницы анализов для коммерческой организации. По этому делу привлекли и директора предприятия, и заведующего. Сейчас дело находится на рассмотрении в Сыктывкарском городском суде.

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