В Коми хотят разобраться с проблемой бродячих собак

Сегодня члены правительства Коми и главы администраций городских округов собрались, чтобы обсудить ряд вопросов. Первым в повестке встал вопрос о приютах для бездомных животных в регионе.

В регионе разработали законопроект об организации деятельности приютов для животных и установления норм работы в них. О нем рассказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев. Глава ведомства заметил, что проблема бездомных животных стоит действительно остро: ей никто не занимался десятилетиями, люди массово жалуются на укусы животных.

Разработанный законопроект предусматривает введение как частных, так и государственных, и муниципальных приютов. Их владельцы должны будут проводить вакцинацию собак и кошек, маркировать их для учета, стерилизовать, содержать, передавать животных хозяевам и размещать сведения о пойманных «братьях меньших» в интернете. Убивать их будет нельзя. Эвтаназию будут проводить, только если у животного есть травма, несовместимая с жизнью или тяжелое неизлечимое мероприятие.В законопроекте указаны также требования к помещениям, где будут содержаться животные.

Анатолий Князев сообщил, что в Коми планируется возвести шесть приютов. Четыре из них будут в Воркуте, Инте, Печоре, Усинске. Два других приюта будут межмуниципальными. Чтобы их построить, необходимо найти 160 млн рублей. Пока республиканский бюджет не может выделить такую сумму, поэтому власти хотят привлекать партнеров для решения проблемы. Например, некоммерческие организации и предпринимателей. Пока в республике ищут подрядчиков, которые разработают проектно-сметную документация для реализации задумки. Соответствующее постановление принято, проблему постепенно будут решать.

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