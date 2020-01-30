2020-01-30T17:09:24+03:00
Общество

Школьники готовятся к третьему сезону «Усинской футбольной лиги»

Ежегодный турнир вновь объединит юных футболистов из Усинска, сел и деревень муниципалитета. А главный приз от ЛУКОЙЛ-Коми на этот раз получат сразу две команды.
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Двукратные чемпионы УФЛ - команда СОШ №3Двукратные чемпионы УФЛ - команда СОШ №3
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«Усинская футбольная лига» стартовала два года назад по инициативе и при финансировании от ЛУКОЙЛ-Коми, проект поддержала муниципальная администрация. Впервые в истории турнир по мини-футболу собрал команды всех школ района – а именно 12-ти. Учитывая интерес среди спортсменов и общественности, соревнования решили сделать ежегодными.

В этом году турнир пройдет в феврале-марте, и в нем запланированы масштабные изменения. Главное – в том, что будет определена не одна, а две команды-победительницы. Одна – в «красной группе», где выступают школьники из города и поселка Пармы, другая – в «белой группе», где играют сельские парни. Главным призом для них станет поездка в Москву на домашний матч футбольного клуба «Спартак».

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Турнир откроют игроки «красной группы». На конец февраля запланированы первые матчи между командами школ Усинска и Пармы. При этом улучшились условия проведения турнира. Игры пройдут в новом корпусе спорткомплекса «Югдöм», который построен на средства компании «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми и сдан в эксплуатацию прошлой осенью.

Чуть позже, в марте, начнут выступление сельские команды из Усть-Усы, Усть-Лыжи, Щельябожа, Мутного Материка, Денисовки и Захарвани.

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Благотворительный проект «Усинская футбольная лига» реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством РК и компанией «ЛУКОЙЛ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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