Школьники готовятся к третьему сезону «Усинской футбольной лиги»

«Усинская футбольная лига» стартовала два года назад по инициативе и при финансировании от ЛУКОЙЛ-Коми, проект поддержала муниципальная администрация. Впервые в истории турнир по мини-футболу собрал команды всех школ района – а именно 12-ти. Учитывая интерес среди спортсменов и общественности, соревнования решили сделать ежегодными.

В этом году турнир пройдет в феврале-марте, и в нем запланированы масштабные изменения. Главное – в том, что будет определена не одна, а две команды-победительницы. Одна – в «красной группе», где выступают школьники из города и поселка Пармы, другая – в «белой группе», где играют сельские парни. Главным призом для них станет поездка в Москву на домашний матч футбольного клуба «Спартак».

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Турнир откроют игроки «красной группы». На конец февраля запланированы первые матчи между командами школ Усинска и Пармы. При этом улучшились условия проведения турнира. Игры пройдут в новом корпусе спорткомплекса «Югдöм», который построен на средства компании «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми и сдан в эксплуатацию прошлой осенью.

Чуть позже, в марте, начнут выступление сельские команды из Усть-Усы, Усть-Лыжи, Щельябожа, Мутного Материка, Денисовки и Захарвани.

Фото предоставлено ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Благотворительный проект «Усинская футбольная лига» реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством РК и компанией «ЛУКОЙЛ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЛУКОЙЛ-Коми продолжает совершенствовать мощности по подготовке высоковязкой нефти

В ходе масштабной модернизации установки подготовки нефти (УПН) «Уса-Тяжелая нефть» здесь возвели новый блочный пункт подготовки газа (подробности).