Нехватка контейнеров и полигонов и долги за вывоз ТКО: мусорные проблемы Коми

Сегодня правительство Коми провело заседание, на котором обсудило проблему эффективности работы регоператора по обращению с ТКО. Замминистра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Виталий Поправка рассказал членам правительства и главам городских округов, как в республике планирует повысить плодотворность работы «Ухтажилфонда».

Так, между «Ухтажилфондом» и районными компаниями уже заключены договора по перевозке ТКО. В некоторых муниципалитетах регоператор сменил партнеров. Также регоператор вместе с представителями муниципалитетов и профильных ведомств актуализировал схему по обращению с ТКО. Мусорные полигоны продолжают оборудовать средствами весового контроля: на четырех уже установлены, на ещё четырех оборудование монтируют, для двух его приобретут.

На заседании обратили внимание на то, что в селах и деревнях не хватает мусорных контейнеров, нужно выделить деньги на их обустройство. Их предложили устанавливать за счет средств «Народного бюджета». Руководитель администрации главы Коми призвал регоператора быстрее разбираться с долгами.

- Время не терпит. Ситуация непростая. В Коми не хватает контейнерных площадок, бункеров, площадок для временного хранения отходов. Регоператор сильно задолжал подрядным организациям: на 21 января в Воркуте сумма задолженности равна 110 млн рублей, в Усть-Куломском районе 30 млн рублей. Список можно долго продолжать — заявил Михаил Порядин.

Кроме того, глава Минприроды Коми Роман Полшведкин заострил внимание на том, что места хранения ТБО разрабатывались без проектной документации.

- Все регионы столкнулись с тем, что свалки и полигоны ТБО создавались на землях лесного фонда без проектной документации. Мы собрали документы, которые смогли, на четыре полигона. В итоге нам отказали в постановке на учет, — сказал Роман Полшведкин.

На заседании сообщили, что в Коми в схеме потока работают девять полигонов ТБО, а также три площадки для накопления твердых отходов. Как только в Ижемском районе в 2021 году закончат строительство полигона, решится проблема с накоплением мусора в соседних муниципалитетах: Усть-Цильме, некоторых поселках Печоры и Сосногорска.

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