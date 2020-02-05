Подросток, который угнал машину в Сыктывкаре, был пьян

В Сыктывкаре 3 февраля подросток угнал отечественное авто и врезался на нем в припаркованные машины. Парень пытался скрыться с места ДТП, но его задержали инспекторы ГИБДД. Подробностями происшествия поделились с «КП-Коми» в пресс-службе МВД по Коми.

3 февраля в 5 часов утра 17-летний подросток угнал ВАЗ-2112. Около дома №120 по улице Кара Маркса он наехал на ворота, а затем скрылся с места аварии. Очевидцы ДТП позвонили в ГИБДД. Ориентировку сразу передали всем экипажам ДПС. В 5:10 минут инспекторы ДПС обнаружили угнанное авто в районе Коми национальной гимназии. Водителя попросили остановиться, но он не отреагировал и попытался скрыться.

Во время преследования ГИБДД несовершеннолетний водитель совершил целых четыре ДТП около домов №№ 117 и 119 по Карла Маркса. Сначала столкнулся с припаркованным Nissan X-Trail, затем наехал на шлагбаум и врезался в Ford Focus и Ssang Yong, стоящие во дворе дома № 117 по улице Карла Маркса. Затем молодой человек пытался убежать от сотрудников полиции, но его задержали.

По результатам проведенного освидетельствования установлено, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Прав на управление у парня не было. Кстати, инспекторы выяснили, что ВАЗ-2112 был угнан ранее со двора дома №156 по улице Морозова еще 2 февраля после 21:00.

- В отношении него были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), - сообщает источник.

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