МЧС по Коми о жесткой посадке самолета в Усинске: «Развернут оперативный штаб»

Сегодня, 9 февраля,в аэропорту Усинска самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. К счастью, погибших в чрезвычайном происшествии нет. МЧС по Коми развернуло оперативный штаб для расследования причин инцидента.

- В 13:04 поступило сообщение о том, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Пострадавших нет, люди были эвакуированы по аварийным трапам. 13:25 к месту инцидента прибыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. В главном управлении МЧС России по Коми развернут оперативный штаб в Сыктывкаре. К ликвидации последствий ЧП привлечены силы и средства РСЧС в количестве 64 человек, 13 единиц техники. От МЧС по Коми работает 13 человек и 3 единицы техники, - сообщили «КП-Коми» в пресс-службе ведомства.

Напомним, что самолёт Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS авиакомпании «Utair», летевший из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту. Во время посадки у самолета возникли проблемы с шасси. Борт брюхом прикатился по взлетно-посадочной полосе. На борту в момент ЧП было 94 пассажира и члены экипажа.

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