Коми оказалась в хвосте рейтинга регионов по качеству жизни

Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг регионов по качеству жизни. Коми оказалась в хвосте рейтинга, заняв 69 место.

Специалисты, создавая рейтинг, использовали данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники. Они проанилизирвоали 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Позицию в рейтинге определяли на основании средневзвешенного рейтингового балла, полученного благодаря объединению баллов регионов по всем анализируемым группам.

Среднее значение рейтингового балла в этом году составило 46,38. У республики это значение равно 38,21 балла. Коми в сравнении с прошлым годом потеряла пять пунктов.

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