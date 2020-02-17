Мэр Сыктывкара: «Ажиотажа с медицинскими масками нет»

Наталья Хозяинова не увидела ажиотажа с медицинским масками в Сыктывкаре. Об этом мэр рассказала Instagram. Не смутила ее похоже и стоимость. 12 рублей за штуку.

Градоначальник успокоила - заболевших вирусом из Китая у нас нет, а для профилактики можно «принимать витаминки и чаще мыть руки с мылом».

Фото Instagram

Кстати, в начале прошлой недели общественники проверили около 50 аптек на предмет завышения цен. Народные сигналы были связаны с жалобами на рост стоимости - в межсезонье одна маску можно было приобрести за полтора рубля, а сейчас в связи с коронавирусным ажиотажем цена доходит до 24 рублей.

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