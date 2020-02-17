2020-02-17T17:20:38+03:00
Общество

Для знаменитой калитки в Сосногорске, которую высмеял Ургант, наконец-то сделают забор

Жители теперь будут смеяться не только над «антитеррористической» калиткой, но и ограждением
Анастасия МАШКАЛЕВА
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У «антитеррористической» калитки в Сосногорске, которую высмеял знаменитый ведущий Иван Ургант больше года назад, наконец-то появится забор.

Год назад Иван Ургант в эфире Первого канала рассказал об «антитеррористической» калитке в Сосногорске, забор рядом с которой можно без труда перешагнуть. Дверь уже успела стать мемом соцсетей, но юмор Урганта добавил и без того несуразной ситуации еще больше абсурдности:

- Это для очень воспитанных преступников. Приходит вор, натыкается на эту калитку, говорит: «Господи, все закрыто! Планы насмарку! Не войти! А ладно, пойду в Третьяковку, там проходной двор, - смеется ведущий.

Высокое ограждение вокруг знаменитой калитки планировали поставить еще летом прошлого года, но в администрации не нашлось на это денег. Аукцион на замену ограждения территории школы №3 Сосногорска финансовое управление администрации района опубликовало на сайте госзакупок 17 февраля, пишет БНК. Торги состоятся 2 марта, начальная цена — 2 млн 199 тыс. 234 рубля 26 копеек. По условиям контракта подрядчику необходимо будет убрать старое ограждение (примерно 720 метров), установить столбы по периметру и закрепить панели. Ограждение будет высоким. Закончить работу надо до 30 июня 2020 года.

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Иван Ургант высмеивает антитеррористическую калитку в Сосногорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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