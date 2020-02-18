В Коми хотят вдвое сократить численность волков

В Коми хотят сократить численность волков. С начала года у нас добыли более 30 серых хищников. Чтобы их численность в регионе достигла оптимального уровня, в ближайшие три года следует добыть еще не менее 600 особей. Сейчас их около 1200. Об этом пишет БНК.

Желающие выйти на волка в республике есть, но им не хватает опыта. Людей стимулируют премии за добытого зверя. Об этом шла речь на прямой линии, прошедшей 17 февраля в Общественной приемной главы Коми в Сыктывкаре.

В прямой линии приняли участие представители Минприроды и регионального общества охотников и рыболовов. К ним обратился по видеоконференцсвязи глава поселения Койдин Леонид Черничкин, рассказавший, что волки заходят в населенные пункты Койгородского района почти каждый день. Однажды волк-одиночка столкнулся с его собакой. Большому псу удалось прогнать незваного гостя, но от полученных ран он на следующий день умер. Глава поселения попросил участников прямой линии принимать более активные меры в борьбе с волками, а также организовать обучение охотников.

Как отметил заместитель председателя Коми общества охотников и рыболовов Дмитрий Дробато, для обучения молодежи следует привлекать пожилых опытных охотников. Молодые охотники готовы нарабатывать опыт. Есть и список людей, готовых принять участие в охоте на волков. В том числе, на территории Койгородского района. Они смогут оперативно прибыть на место, взяв с собой все, что необходимо. Но для успешной охоты местные охотники заранее должны обнаружить логово зверя, а в зимне-весенний период - место его постоянного пребывания.

В Коми, по словам Дмитрия Дробато, факты успешной охоты на волка есть. Семь особей недавно добыли под Кемьяром в Сыктывдинском районе, где в охоте участвовали опытные специалисты, приехавшие из-за пределов Коми.

Консультант отдела учета, мониторинга и кадастра объектов животного мира Минприроды Владимир Турьев согласился, что опыта у молодых охотников не хватает. В то же время, подчеркнул он, премия в 20 тысяч рублей, которую выделяет государство за поимку каждого зверя, является хорошим стимулом. Для оплаты сопутствующих охоте расходов этих средств хватает.

По его словам, премирование охотников за поимку волка в этом году будет продолжено, о чем недавно заявил глава региона Сергей Гапликов. На эти цели планируется выделить семь миллионов рублей.

С начала этого года охотники Коми, по словам Владимира Турьева, застрелили свыше 30 волков. В том числе, шесть в рамках регулирования численности. Только в минувшие выходные было добыто пять особей: один волк за мусорной свалкой в черте Сыктывкара, три в Княжпогостском районе и один в Койгородском.

В прошлом году в Коми выдали около 200 разрешений для охоты на волка. Путевки получают все, кто идет охотиться на другие виды охотничьих ресурсов.

Стрелять в волка такие охотники смогут до 28 февраля, когда закончится сезон охоты. Потом до апреля включительно волков будут добывать в рамках регулирования численности. Участвовать в таких мероприятиях смогут сотрудники охотхозяйств и опытные охотники, заключившие специальные договора.

Как рассказал Владимир Турьев, сейчас в Коми около 1200 волков. По мнению ученых Института биологии Коми научного центра УрО РАН, оптимальное количество хищников для республики 600-700. Чтобы прийти к этому числу, надо в течение трех лет добывать не менее 200 особей ежегодно. Такое в истории Коми, пояснил представитель Минприроды, уже случалось. В 2006-2008 годах добыли более 600 волков. Тогда активно применялась авиация, с помощью которой удалось выследить не менее 100 особей. Общий налет при этом составил 150 часов. Также активно применялись яды. Сейчас использовать яды категорически запрещено. Однако при охоте на волка в рамках реализации приказа о регулировании численности можно задействовать капканы и даже снегоходную технику, отметил представитель министерства.

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