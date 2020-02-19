2020-02-19T09:45:33+03:00
Общество

Мэр Усинска возмутился хамским отношению предпринимателей к городу

Градоначальник сообщил, что некоторые не платят деньги в казну
Дарья ЮДИНА
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Николай Такаев. Фото с личной страницы "ВКонтакте"Николай Такаев. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
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Главу администрации Усинска Николая Такаева возмутило отношение некоторых предпринимателей к городу. Мнение об этой ситуации он опубликовал на своей странице.

Бюджет нашего муниципалитета напрямую зависит от тех, кто арендует муниципальное имущество с целью личного заработка. К сожалению, многие арендаторы недобросовестно относятся к исполнению своих обязательств по договору и просто не платят, несмотря на свою платежеспособность. А ведь на эти деньги можно было бы отремонтировать дороги, благоустроить город и сделать его еще комфортней и красивее. Считаю это хамским отношением, как к Усинску, так и к его жителям, написал мэр.

В завершение Николай Такаев добавил, что работа с злостными должниками ведется и будет только усиливаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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