Мэр Усинска возмутился хамским отношению предпринимателей к городу

Главу администрации Усинска Николая Такаева возмутило отношение некоторых предпринимателей к городу. Мнение об этой ситуации он опубликовал на своей странице.

Бюджет нашего муниципалитета напрямую зависит от тех, кто арендует муниципальное имущество с целью личного заработка. К сожалению, многие арендаторы недобросовестно относятся к исполнению своих обязательств по договору и просто не платят, несмотря на свою платежеспособность. А ведь на эти деньги можно было бы отремонтировать дороги, благоустроить город и сделать его еще комфортней и красивее. Считаю это хамским отношением, как к Усинску, так и к его жителям, написал мэр.

В завершение Николай Такаев добавил, что работа с злостными должниками ведется и будет только усиливаться.

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