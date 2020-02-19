2020-02-19T10:12:16+03:00
Общество

«Любовный напиток», концерт Мацуева и гости из Москвы: чем удивит «Сыктывкарса тулыс»

Фестиваль пройдет в 30 раз
Дарья ЮДИНА
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Фестиваль "Сыктывкарса тулыс" пройдет в столице Коми в 30 разФестиваль "Сыктывкарса тулыс" пройдет в столице Коми в 30 раз
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С 9 по 29 марта в Республике Коми пройдёт XXX международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» имени народной артистки России Ии Петровны Бобраковой. Фестиваль обещает быть интересным: в программе премьера комической оперы, выступления гостей из Москвы и концерт Дениса Мацуева, сообщает пресс-служба театра.

Откроется «Сыктывкарса тулыс» премьерой: зрители Театра оперы и балета впервые увидят оперу Доницетти «Любовный напиток». За постановку отвечают главный режиссер Илья Можайский и главный дирижер Роман Денисов. «Любовный напиток» одна из самых блистательных комических опер, и в прочтении Ильи Можайского она получилась веселой, озорной и современной.11 марта в Гала- концерте будут участвовать солисты оперной труппы Большого театра. 22 марта зрители увидят премьеру сезона – балет Прокофьева «Золушка». Ещё в афише заявлена опера Чайковского «Евгений Онегин», главные партии в которой исполнят Евгений Качуровский и Екатерина Петрова из Москвы.

Впервые на сцене нашего театра будет представлен спектакль Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова — опера «Севильский цирюльник». Подготовили этот россиниевский шедевр специально приглашенные из Англии мастера — режиссер Элайджа Мошински и художница Энн Тилби. На «Сыктывкарса тулыс» из «Новой оперы» приезжают 60 человек. Еще одним участником спектакля выступит симфонический оркестр Театра оперы и балета Республики Коми, дирижер спектакля Евгений Самойлов.

Завершится «Сыктывкарса тулыс» 29 марта концертом талантливого пианиста современности и народного артиста РФ Дениса Мацуева. Это второй концерт пианиста с симфоническим оркестром Театра оперы и балета Республики Коми. Вместе с оркестром театра Денис Мацуев сыграет Концерт № 2 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова.

В рамках фестиваля артистов ждут мастер-классы. Зрители поучаствуют в викторинах, увидят в фойе театра Выставку монет «Магия театра», организованную Национальным банком РК с изображением памятных монет на театральную тему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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