2020-02-19T10:33:36+03:00
Общество

Верховный суд Коми отпустил фигуранта дела Пичугинской ОПГ под домашний арест

Его дело вернули прокурору
Дарья ЮДИНА
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Вероятный главарь ОПГ Юрий ПичугинВероятный главарь ОПГ Юрий ПичугинФото: Алиса КОЗЛОВА
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В Верховном суде Коми закончились предварительные слушания по делу Пичугинской ОПГ. Первое судебное заседание состоится 2 марта в Сыктывкарском городском суде. Там начнут рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело одного из фигурантов выделили в отдельное производство. Его вернули прокурору, а обвиняемого отпустили из-под стражи домой. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Напомним, что Пичугинское ОПГ обвиняется в нескольких убийствах, незаконном обороте оружия, рэкете, похищениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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