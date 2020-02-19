2020-02-19T12:03:27+03:00
Общество

Пенсионерам-северянам Коми могут начать оплачивать проезд в отпуск за границу

Госсовет Коми планирует исправить законодательный казус
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сергей Артеев уверен, что это прекрасная инициативаСергей Артеев уверен, что это прекрасная инициативаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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20 февраля депутаты Госсовета Коми рассмотрят законопроект, который позволит пенсионерам раз в два года возвращать деньги за проезд, когда они едут за границу. Как сказал председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев, это прекрасная инициатива, которая снимет социальное напряжение.

Проект постановления «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» депутаты должны рассмотреть на заседании сессии Госсовета уже завтра, 20 февраля.

- Наши пенсионеры согласно законам имеют право бесплатного проезда раз в два года к местам отдыха. Сложилась практика, когда люди выезжающие за пределы страны — в разные республики бывшего СССР или в Турцию, например, - не могут могут вернуть деньги за проезд, идут в суд и в 99% случаев его выигрывают. Этому законодательному казусу уже более 10 лет. Мы сегодня выступаем с проектом поставления, поддерживающем инициативу, которая урегулирует правовой казус и даст возможность пенсионерам, выезжающим за пределы РФ, получать оплату за проезд к месту отдыха, - говорит Сергей Артеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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