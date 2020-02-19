Законопроект о содержании безнадзорных животных вызвал полемику

Бурное обсуждение на заседании Комитета по социальной политике вызвал законопроект, который определяет размер субвенций из бюджета Коми на отлов и содержание собак. В этом году на безнадзорных животных собираются направить около 36 млн рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Проект внесения изменений в закон РК «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» вызвал бурные дискуссии. Он предполагает определить методику расчета и размер субвенций, выделяемых их бюджета Коми в бюджеты муниципалитетов, на организацию мероприятий по обращению с безнадзорными животными. В нее входят расходы на отлов собак, их транспортировку и содержание.

Зампред правительства Коми Анатолий Князев, который информировал о законопроекте, отметил, что в этом году на содержание собак из бюджета направят 36 млн рублей. В прошлом году на отлов выделяли чуть более 12 млн рублей.

- В прошлом году выходило около 1,5 тысячи рублей на отлов и содержание одной собаки. В этом году эта цифра составит уже 8 тысяч рублей в среднем по республике, - отметил Князев.

Депутат Госсовета Марина Карельская отметила, что проблема засилья бездомных собак на улицах из года в год не снимается, несмотря на выделение средств.

- Собаку стерилизовали, отпустили, а она так же бегает и кусает людей. Очень недешево обходятся собачки, дороже чем детки. С одной стороны, мы поступаем гуманно, но с другой стороны собаки кусать не разучились, они же звери, - отметила Карельская. Она также добавила, "не создаем ли мы благоприятные условия для прикарманивания больших средств теми, кто берется за отлов и содержание этих собак".

Депутат Галина Нагаева присоединилась к дискуссии, отметив, что корень проблемы кроется в мусорных баках, у которых кормятся бездомные собаки.

- Собак неплохо кормят мусорки, а на Западе, к примеру, доступ к ним ограничен, - заметила она. «Да на Западе с животными и полиция работает», - вставил реплику Анатолий Князев.

Заместитель председателя Государственного совета Коми Валентина Жиделева подчекрнула, что некоторые приюты находятся на грани выживания. Например, приют «Друг» под Сыктывкаром. В ведении организации находится около 400 собак, волонтеры ухаживают за ними, кормят и стерилизуют. Что самое главное, они не выпускают их на самовыгул. То есть собаки приюта не представляют угрозу для общества. Таким приютам нужно помогать и выделять деньги на их существование.

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