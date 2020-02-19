Депутаты Коми вернут себе право заниматься коммерческой деятельностью

В декабре прошлого года в Госдуме был принят пакет поправок к антикоррупционному законодательству. Одна из его статей запрещает народным избранникам управлять бизнесом в субъектах. Однако во многих регионах депутаты работают на освобожденной основе, не получая зарплату из бюджета за законотворческую деятельность. Впрочем, в Госдуме уже подготовили законопроект, призванный исправить эту несправедливость, а региональные депутаты намерены поддержать поправки.

20 февраля на сессии Госсовета Коми депутаты проголосуют за поправки в федеральный закон «О противодействии коррупции», который вернет право народным избранникам «без должности» заниматься бизнесом. Иначе многие из них должны быть уволены в связи с утратой доверия.

- Депутаты поторопились, приняв этот закон. Они не посмотрели, как он бьет по всем народным избранникам, - говорит председатель Комитета по социальной политике Госсовета РК Сергей Артеев.

Многие депутаты задумались, а могут ли они входить в некоммерческие или иные организации. Им посоветовали внимательно изучить устав общества — если в нем есть органы управления, то значит депутат участвует в них, а это уже нарушение. В любом случае, об участии в работе различных организаций нужно уведомить Госсовет.

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