2020-02-20T11:21:58+03:00
Общество

В Коми не могут снести ветхие дома из-за «пропажи» 115 человек

В республике рассказали о проблемах с переселением людей из аварийного жилья
Дарья ЮДИНА
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В Коми появилась неожиданная проблема, связанная со сносом аварийных домовВ Коми появилась неожиданная проблема, связанная со сносом аварийных домовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Госсовете Коми прошло совещание, в котором участвовали депутаты, министры и представители муниципалитетов. Вторым вопросом в повестке дня стало переселение людей из аварийного и ветхого жилья.

— Всего в республике 21,5 тысячи многоквартирных домов. Из них на 1 октября 2019 года были признаны аварийными и подлежащими сносу 2601 дом (около 12 процентов), привела данные председатель Контрольно-счетной палаты Лариса Братцевская и назвала неожиданную проблему, которая мешает оперативно сносить ветхое жилье.

Честно говоря, для нас стало новостью то, что при первом этапе, который реализовался ещё в 2014 году, были переселены не все граждане. Условно программа выполнена, но людей не переселили. 115 человек разыскивают. Из-за этого мы не можем снести аварийные дома.

Глава МинЖКХ Константин Лазарев заметил, что надеется решить эту проблему в течение 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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