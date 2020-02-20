В Коми не могут снести ветхие дома из-за «пропажи» 115 человек

В Госсовете Коми прошло совещание, в котором участвовали депутаты, министры и представители муниципалитетов. Вторым вопросом в повестке дня стало переселение людей из аварийного и ветхого жилья.

— Всего в республике 21,5 тысячи многоквартирных домов. Из них на 1 октября 2019 года были признаны аварийными и подлежащими сносу 2601 дом (около 12 процентов), привела данные председатель Контрольно-счетной палаты Лариса Братцевская и назвала неожиданную проблему, которая мешает оперативно сносить ветхое жилье.

Честно говоря, для нас стало новостью то, что при первом этапе, который реализовался ещё в 2014 году, были переселены не все граждане. Условно программа выполнена, но людей не переселили. 115 человек разыскивают. Из-за этого мы не можем снести аварийные дома.

Глава МинЖКХ Константин Лазарев заметил, что надеется решить эту проблему в течение 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми на переселение людей из аварийного жилья потратят 578 миллионов рублей В 2020 году новым жильем хотят обеспечить 770 человек (подробности)