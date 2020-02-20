Сыктывкарку, которую искали полтора месяца, убил и закопал в снегу бывший муж

Полтора месяца назад в Сыктывкаре пропала 63-летняя женщина в белом парике. Ее искали волонтеры «Лиза Алерт», родственники и полиция, но все безуспешно. Сегодня СУ СК России по Коми сообщило, что пропавшая стала жертвой преступления — ее убили, а тело закопали в снегу.

- По данным следствия, в декабре прошлого года в квартире дома по улице Оплеснина между женщиной и ее бывшим ранее судимым мужем произошел конфликт. Мужчина задушил потерпевшую. Затем он с помощью пособника вывез тело в безлюдное место и закопал в снегу, - сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас подозреваемый и его пособник задержаны, им предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении бывшего мужа женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пособника – в виде запрета определенных действий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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