2020-02-20T10:31:10+03:00
Общество

Границы Арктики хотят расширить за счет муниципалитетов Коми

Предложение поступило от федерального министерства
Дарья ЮДИНА
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В Арктическую зону России может войти ИнтаВ Арктическую зону России может войти Инта
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Федеральное министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило расширить границы российской Арктической зоны за счет муниципалитетов Коми. Республика не единственный регион, за счет которого хотят увеличить особую зону: в пояснительной записке к проекту указа, опубликованной на портале нормативных правовых актов, фигурирует Карелия и Красноярский край.

Проект указа о расширении Арктической зоны Минвостокразвития представлял в сентябре прошлого года. Предполагалось, что в зону включат приполярные территории Коми: Усинск, Инту и Усть-Цилемский район.

Власти Коми добиваются расширения Арктической зоны несколько лет. Они обосновывают расширение тем, что перечисленные муниципалитеты расположены по линии Северного полярного круга в зоне распространения многолетней мерзлоты, а этот фактор является одним из важнейших для отнесения к арктическим территориям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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